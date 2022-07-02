【有片】《劉QUIZ》預告：韓志旼提《我們的藍調時光》之「名場面」：「想到鄭恩惠就非常感動，眼淚不自覺飛奔而出」

再看一次該片段，小編還是不爭氣地紅了眼眶…

韓志旼於tvN《我們的藍調時光》中飾演海女「英玉」。電視劇終映後，她出演由劉在錫、曹世鎬主持的綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》，並在節目中提及該部作品的相關話題，該期節目將於下週三（6日）晚間播出。

韓志旼在劇中為「雙胞胎」，飾演她的雙胞胎姐姐「英希」是畫家鄭恩惠，本身患有唐氏症。在第15集結尾，英玉看著英希為她準備的「驚喜」，不禁放聲大哭。實際上看到這些畫作的韓志旼表示，鄭恩惠演員非常不擅長與他人對視，但她居然畫了四千張肖像畫，可以做到這件事真的很令人感動，於是眼淚不自覺飛奔而出，也誕生了「名場面」。

活躍於大、小螢幕的韓志旼，對綜藝似乎也有著「野心」。公司代表要她多多出演像《劉QUIZ》這樣的節目，她像曹世鎬表示：「抱歉啦，你可能要讓位了～」一旁的劉在錫看到這個場景，不禁拍手叫好，相當歡樂。

另外，以鄭恩惠為主角的紀錄片《你的臉》，生動地描寫她的日常，並成長為真正藝術家的過程。近期舉行首映會時，韓志旼驚喜到場應援，在劇中與韓志旼飾演情侶的金宇彬，也錄製影片祝賀鄭恩惠，希望大家多多支持這部影片。看到《我們的藍調時光》劇組暖暖的售後，也不禁令人感嘆：「這樣的緣分真的好美～」

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