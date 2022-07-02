《又，吴海英》暖暖售后！《为何是吴秀才？》热播中不忘好友，徐玄振送蓝莓为待产中的全慧彬「补身体」

有没有粉丝在追看徐玄振最新作品《为何是吴秀才？》的同时，默默又打开《又，吴海英》重温一下啊？（小编举手）

被观众们认证拥有「名品演技」的徐玄振，最新作品为SBS金土剧（周五、六）《为何是吴秀才？》。她在剧中饰演「吴秀才」，同时是律师也是法学院教授，即便一次次跌落谷底，都能以自身能力和毅力，重新振作，不向现实屈服。

徐玄振有不少脍炙人口的作品，而《又，吴海英》必须榜上有名！这是2016年於tvN播出的作品，徐玄振搭档文晸赫（Eric）主演，描述因为同名同姓的「人生赢家」吴海英，而备受困扰的女人吴海英（徐玄振 饰），与能预知未来的男人朴道京（文晸赫 饰）之间的恋情。播出期间屡屡造成话题，形成追剧热潮。

剧中的「双海英」分别由徐玄振与全慧彬饰演，两人分别从偶像组合M.I.L.K及LUV出道，所以小时候就认识了。之后，她们又通过电视剧相遇，累的时候会互相依赖，更是「一起出门旅行一个月」的关系。



在另外一部由徐玄振主演的JTBC电视剧《爱上变身情人》里（2018年播出，与李民基搭档），包含全慧彬等「吴海英TEAM」也都特别出演，为徐玄振应援。

全慧彬於2019年与牙医老公举行婚礼，并在今年初（2022年）与粉丝们分享肚子里有了小宝宝的好消息，预产期为10月。可以看到她通过个人Instagram分享日常，脸上洋溢著幸福的模样令人忍不住想说：「这位妈妈好美呀～」



昨日（1日），全慧彬也通过限时动态分享徐玄振送了蓝莓帮她「补身体」，并写下文字：「谢谢玄振姨母的喂食，我会多吃蓝莓，成为看得远的宝宝。为何是吴秀才，大发加油。」

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