《我們的藍調時光》溫暖售後！韓志旼親自到場應援「姊姊英希」鄭恩惠電影上映，金宇彬也錄製祝賀影片！

電影《你的臉》是一部紀錄片，生動地描寫了智能障礙者鄭恩惠的特別日常生活與成長為真正藝術家的過程。

20日舉行首映會，妹妹「英玉」韓志旼的驚喜登場，讓現場沸騰起來。在《我們的藍調時光》飾演「張老師」的楊姬瓊也一起到場應援，她說：「多虧恩惠才能出演電視劇，之前就希望恩惠能畫張我的臉，我們像朋友一樣積累了深厚的關係，持續到現在。」



韓志旼介紹說：「我是英希的妹妹韓志旼，沒想到會在舞台上打招呼，其實好久沒看到恩惠了，所以我就盲目地作爲驚喜來找大家了。」她還說：「我在旁邊看到的恩惠真的很可愛、開朗、單純，有時還會訓斥我，說我做不到。英希和英玉雖然只講述了令人惋惜和悲傷的故事，但我認爲這部電影可以笑得很多。」



而金宇彬因爲無法到現場，所以錄製影片慶祝電影上映，他說：「恩惠的紀錄片《你的臉》終於要上映了，希望大家一定要去電影院，透過電影來認識恩惠的真實面貌。」



此外，韓志旼還錄製8分鐘的影片，說道：「今天《你的臉》的試映會，我沒有跟英希講就來了！我們很久沒有見面了吧？你想我了對不對？」並寫下電影資訊，提到20日就可以購買電影票、23日上映。今日上映又再次發了貼文宣傳，真的義氣滿滿啊 ㅠㅠㅠㅠ

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