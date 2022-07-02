【有片】《刘QUIZ》预告：韩志旼提《我们的蓝调时光》之「名场面」：「想到郑恩惠就非常感动，眼泪不自觉飞奔而出」

再看一次该片段，小编还是不争气地红了眼眶…

韩志旼於tvN《我们的蓝调时光》中饰演海女「英玉」。电视剧终映后，她出演由刘在锡、曹世镐主持的综艺《刘QUIZ ON THE BLOCK》，并在节目中提及该部作品的相关话题，该期节目将於下周三（6日）晚间播出。

韩志旼在剧中为「双胞胎」，饰演她的双胞胎姐姐「英希」是画家郑恩惠，本身患有唐氏症。在第15集结尾，英玉看著英希为她准备的「惊喜」，不禁放声大哭。实际上看到这些画作的韩志旼表示，郑恩惠演员非常不擅长与他人对视，但她居然画了四千张肖像画，可以做到这件事真的很令人感动，於是眼泪不自觉飞奔而出，也诞生了「名场面」。

活跃於大、小萤幕的韩志旼，对综艺似乎也有著「野心」。公司代表要她多多出演像《刘QUIZ》这样的节目，她像曹世镐表示：「抱歉啦，你可能要让位了～」一旁的刘在锡看到这个场景，不禁拍手叫好，相当欢乐。

另外，以郑恩惠为主角的纪录片《你的脸》，生动地描写她的日常，并成长为真正艺术家的过程。近期举行首映会时，韩志旼惊喜到场应援，在剧中与韩志旼饰演情侣的金宇彬，也录制影片祝贺郑恩惠，希望大家多多支持这部影片。看到《我们的蓝调时光》剧组暖暖的售后，也不禁令人感叹：「这样的缘分真的好美～」

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