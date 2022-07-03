《夏娃的丑闻》4人合体海报暗藏剧情走向？！徐睿知站C位头顶王冠，李相烨有最豪华的「配置」

狗血大剧《夏娃的丑闻》正在热播中，虽然还没演到大结局，但已经有不少观众猜测女主角最后会情归何人了，她最终的选择是会长还是议员呢？

《夏娃的丑闻》讲述了韩国0.1%上流财阀家中所发生的2兆圆（韩币）离婚案惊天内幕！女主角李拉艾（徐睿知 饰），用13年时间精心设计一场复仇计划。 当秘密被揭开后，最终导致家族崩塌，在两位男性间，拉艾最终迎来的是胜利的天堂，还是连自己都深陷其中的地狱呢？小编觉得在4位主角同框的剧照里隐藏了故事的走向，今天小编就来为大家解析一下！



首先来看女二－会长夫人韩素拉（柳善 饰），她站在了海报的最左边，背对著会长老公说明了两人的婚姻出现了很大的危机，而夫人身后还有女主李拉艾高大的影子，预示著夫人终将活在女主的阴影之下。



接著我们来看男二－会长姜润谦（朴秉恩 饰），他坐在了最前方，怡然自得，游刃有余，这是是也意味著他最终扳倒了岳父，拿到了继承权呢。



男一议员（李相烨 饰）有著整张照片里最多的「配饰」，豪华的椅子、猎犬、屏风和仙鹤，椅子和屏风象徵著权利，议员很有可最后登上了权利之巅，而猎犬则虎视眈眈地看著会长，似乎有窥探、监视之意。 他自己则一半处於阴暗之中，一半处於光明之下，光明的那一侧更靠近女主，代表他是女主的「守护之神」，所有美好的一面都留给了对方。



最后来说说女主－李拉艾，4个人中只有她是站姿，且站在了C位，所有人都在她之下，意味著拉艾是所有人的「操控者」，头上的王冠预示著她终将复仇胜利，有种「姐就是女王」的气势。 同时李拉艾站在了会长和议员之间，验证了剧里她与两个男人都有纠缠，且藉助了两个男人的力量复仇的剧情安排。 另外，李拉艾侧身面对议员，按照心理学中身体朝向的秘密，李拉艾内心最信任的人应该就是议员了，而她也确实因为议员的鼎力支持才站在高处。



《夏娃的丑闻》剧情逐渐深入，李拉艾和会长夫人彻底撕破脸，与会长前一秒还浓情蜜意，下一秒就表示自己其实是在玩弄对方，精准打击每个人的精神「临界点」，一切都在她的掌控之中，让观众十分好奇接下来的剧情走向。

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