綜藝《青春MT》陣容太厲害！《雲畫》CP朴寶劍＆金裕貞合體，還有朴敘俊、安普賢、池昌旭等男神！

預計在9月播出的TVING旅行綜藝《青春MT》今日（30日）公開陣容。

確定由《雲畫的月光》、《梨泰院Class》、《魔幻之音》的演員們總動員，而金成允導演和作品的主人公們再次相遇，預告愉快的聯合 MT。這個陣容真的是最強售後了吧～



首先，《雲畫的月光》劇組有朴寶劍、金裕貞、鄭振永、蔡秀彬、郭東延。時隔6年再次相遇的5位主演，會在《青春MT》中將會展現怎樣的化學反應，令人好奇。



而《梨泰院Class》劇組由朴敘俊、安寶賢、權娜拉、劉慶秀、李周映出演。劇中，經營小酒館有著團隊默契的「甜夜」成員和他們的競爭對手「張家」的成員們相遇，將展現與電視劇截然不同的溫馨友情。



最後，《魔幻之音》劇組由池昌旭、崔成恩、黃寅燁、池慧元、金寶允出擊。劇中，從音樂劇到電視劇，展現多才多藝的演員們，會在《青春MT》展現什麼樣的魔幻，也備受期待！



通過聯合 MT 相遇的演員們也是看點之一。超越時空和體裁相遇的各電視劇的主人公們，他們將享受符合 MT 的多種娛樂活動，展現像蜂蜜一樣甜蜜的化學反應。另外，《青春MT》由金成允導演參與企劃，《偶然成為社長》、《兩天一夜3》的池賢淑作家也加入其中，在《認識的哥哥》、《解放城》等綜藝節目中展現感性導演的鄭鍾燦PD將擔任導演。

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