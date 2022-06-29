(G)I-DLE舒華在公演上「臉遭水槍狂噴、30秒看不見人群」！開直播怒喊：「別讓我在路上遇到你」

在韓國政府解除社交距離後，演藝圈的見面會、演唱會、公演等都陸陸續續舉行。

而「WATERBOMB SEOUL」也在24～26日登場，這是歌手們、觀眾們可以盡情用水槍玩耍，享受音樂的水上慶典。

女團 (G)I-DLE 也受邀出演，在表演前隊長小娟就跟觀眾們叮嚀：「（水槍）哪裡都可以噴，但請不要對著眼睛。」但是演出一開始，觀眾們似乎都太興奮，到了《MY BAG》舞台時，觀眾們拿著水槍往舒華的臉狂噴，但她依舊敬業地繼續表演，之後默默轉身擦掉水。



公演結束後，舒華通過 V LIVE 直播：「各位！我有話要說！剛剛從『WATER BOMB』表演完回來，歐摸～歐摸～我不知道會是這樣玩的啊！嚇到我了！」激動大喊一聲「呀」後繼續說：「水這樣...咻咻咻（手抹臉動作）這樣噴，是誰幹的？因為戴了隱型眼鏡，睜開了眼但看不見，都是水...我真的幾秒裡，大概30秒，真的都看不見人。」



想起了在「WATER BOMB」舞台上表演時的驚險經歷，舒華繼續激動地說：「各位！不是說適可而止的嗎？你們認為這樣像話嗎？」之後，她還用可愛地語氣威脅兇手：「哦～噴我的人我都看到了，別讓我在路上遇到你！」最後還說下次如果出席，她會帶著雨傘去的 XD

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