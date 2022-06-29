(G)I-DLE舒华在公演上「脸遭水枪狂喷、30秒看不见人群」！开直播怒喊：「别让我在路上遇到你」

在韩国政府解除社交距离后，演艺圈的见面会、演唱会、公演等都陆陆续续举行。

而「WATERBOMB SEOUL」也在24～26日登场，这是歌手们、观众们可以尽情用水枪玩耍，享受音乐的水上庆典。

女团 (G)I-DLE 也受邀出演，在表演前队长小娟就跟观众们叮咛：「（水枪）哪里都可以喷，但请不要对著眼睛。」但是演出一开始，观众们似乎都太兴奋，到了《MY BAG》舞台时，观众们拿著水枪往舒华的脸狂喷，但她依旧敬业地继续表演，之后默默转身擦掉水。



公演结束后，舒华通过 V LIVE 直播：「各位！我有话要说！刚刚从『WATER BOMB』表演完回来，欧摸～欧摸～我不知道会是这样玩的啊！吓到我了！」激动大喊一声「呀」后继续说：「水这样...咻咻咻（手抹脸动作）这样喷，是谁干的？因为戴了隐型眼镜，睁开了眼但看不见，都是水...我真的几秒里，大概30秒，真的都看不见人。」



想起了在「WATER BOMB」舞台上表演时的惊险经历，舒华继续激动地说：「各位！不是说适可而止的吗？你们认为这样像话吗？」之后，她还用可爱地语气威胁凶手：「哦～喷我的人我都看到了，别让我在路上遇到你！」最后还说下次如果出席，她会带著雨伞去的 XD

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