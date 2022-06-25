金鍾國淡定回應與尹恩惠緋聞：「各自結婚就結束了」然而尹恩惠仍未婚的理由可能要問劉在錫

就問大神何時兌現讓兩人同框的承諾XD

22日播出的《屋塔房的問題兒童們》，鄭亨敦提到韓國有兩大緋聞，其中一個就是金鍾國和尹恩惠，閔庚勳便開起好奇心問金鍾國：「哥為何沒有直接否認？」



金鍾國認為自己不聞雞起舞就好了，否則會沒完沒了，所以總是直接打住：「不要再說了！」身為另一大緋聞女主角的金淑（緋聞對象為李大炯），馬上請教金鍾國：「要別人安靜就好？可是我什麼都不做，結婚日期還被爆出來了！」

金鍾國很淡定：「妳只要反覆無視，總有一天會平息的，兩個人只要其中一方結婚，就會結束的。」鄭亨敦聽了反問：「都要20年了，你們兩個也沒人結婚啊……」金鍾國回應：「我也不知道為什麼，要趕快結了……」



金鍾國身為《我家的熊孩子》老班底，結不了婚已經是他，也是大部分熊孩子的困擾了，那麼緋聞對象尹恩惠呢？這個問題可能要問劉在錫，尹恩惠可曾經在《玩什麼好呢》埋怨他啊～XD

回顧《玩什麼好呢？》前幾集WSG Wannabe揭下面具公開身分後，尹恩惠的經紀公司代表送上的祝賀詞：「劉八峰要負責讓她逃脫單身」，問尹恩惠為何代表那樣寫，她說：「因為他提過太多次我的名字了。」



不過‎劉在錫在《Running Man》到底提過幾次尹恩惠，到底是不是造成尹恩惠仍舊單身的原因都不是問題！請問大神～您曾說過要促成金鍾國與尹恩惠世紀同框，請問何時兌現支票呢？



看得出來大神在《玩什麼好呢？》比較不敢主動提金鍾國和尹恩惠的緋聞啊，那又是怎麼回事呢？

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