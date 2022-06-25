金钟国淡定回应与尹恩惠绯闻：「各自结婚就结束了」然而尹恩惠仍未婚的理由可能要问刘在锡

就问大神何时兑现让两人同框的承诺XD

22日播出的《屋塔房的问题儿童们》，郑亨敦提到韩国有两大绯闻，其中一个就是金钟国和尹恩惠，闵庚勋便开起好奇心问金钟国：「哥为何没有直接否认？」



金钟国认为自己不闻鸡起舞就好了，否则会没完没了，所以总是直接打住：「不要再说了！」身为另一大绯闻女主角的金淑（绯闻对象为李大炯），马上请教金钟国：「要别人安静就好？可是我什么都不做，结婚日期还被爆出来了！」

金钟国很淡定：「你只要反覆无视，总有一天会平息的，两个人只要其中一方结婚，就会结束的。」郑亨敦听了反问：「都要20年了，你们两个也没人结婚啊……」金钟国回应：「我也不知道为什么，要赶快结了……」



金钟国身为《我家的熊孩子》老班底，结不了婚已经是他，也是大部分熊孩子的困扰了，那么绯闻对象尹恩惠呢？这个问题可能要问刘在锡，尹恩惠可曾经在《玩什么好呢》埋怨他啊～XD

回顾《玩什么好呢？》前几集WSG Wannabe揭下面具公开身分后，尹恩惠的经纪公司代表送上的祝贺词：「刘八峰要负责让她逃脱单身」，问尹恩惠为何代表那样写，她说：「因为他提过太多次我的名字了。」



不过‎刘在锡在《Running Man》到底提过几次尹恩惠，到底是不是造成尹恩惠仍旧单身的原因都不是问题！请问大神～您曾说过要促成金钟国与尹恩惠世纪同框，请问何时兑现支票呢？



看得出来大神在《玩什么好呢？》比较不敢主动提金钟国和尹恩惠的绯闻啊，那又是怎么回事呢？

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