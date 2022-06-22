《流星》新花絮！金永大&李聖經不願殺青直喊：「不拍了！」金永大還安慰躲起來哭的李聖經

寒星和太星啊～金永大&李聖經這對真的很好嗑ㅠㅠ

金永大與李聖經主演的《流星》已於11日美好落幕，而金永大所屬經紀公司OUTER KOREA 20日釋出了金永大與李聖經的殺青花絮，再度掀起了觀眾依依不捨的情緒，也再次被他們的CP感「甜到」。

若觀看最後一集，就會知道整部劇的殺青戲，是孔太星和吳寒星在濟州島遊玩途中的車子裡。花絮中，金永大一開始就表明「很感傷」、「不想拍攝」，金永大一直發出嗚咽的聲音喊著「不想坐車了」，另一邊的李聖經更是激動，不斷喊著：「不拍了！不想拍最後一場戲！」



兩個人最終還是得面對分離，喊卡之後仍依依不捨待在車裡，說著「怎麼會是最後一場？」、「沒有結束！不想結束！」之類的話。眾人依依不捨擁別彼此，包括金永大和李聖經。



結果李聖經似乎太過傷心，躲進花海裡哭泣，導演跑進去安慰他，金永大也走近安慰。遠遠的見到那畫面，畫外音（OUTER KOREA宣傳組人員？）直呼：「太星太可愛了！」



雖然難過，李聖經和金永大還是打起精神拍照留念，兩個人重現了劇中孔星CP大學時期的搞怪對峙的場面了呢！



快來收看這支可能是最後一支的《流星》花絮吧♥♥♥



文末再多放幾張「孔星CP」合照！



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