《流星》新花絮！金永大&李圣经不愿杀青直喊：「不拍了！」金永大还安慰躲起来哭的李圣经

寒星和太星啊～金永大&李圣经这对真的很好嗑ㅠㅠ

金永大与李圣经主演的《流星》已於11日美好落幕，而金永大所属经纪公司OUTER KOREA 20日释出了金永大与李圣经的杀青花絮，再度掀起了观众依依不舍的情绪，也再次被他们的CP感「甜到」。

若观看最后一集，就会知道整部剧的杀青戏，是孔太星和吴寒星在济州岛游玩途中的车子里。花絮中，金永大一开始就表明「很感伤」、「不想拍摄」，金永大一直发出呜咽的声音喊著「不想坐车了」，另一边的李圣经更是激动，不断喊著：「不拍了！不想拍最后一场戏！」



两个人最终还是得面对分离，喊卡之后仍依依不舍待在车里，说著「怎么会是最后一场？」、「没有结束！不想结束！」之类的话。众人依依不舍拥别彼此，包括金永大和李圣经。



结果李圣经似乎太过伤心，躲进花海里哭泣，导演跑进去安慰他，金永大也走近安慰。远远的见到那画面，画外音（OUTER KOREA宣传组人员？）直呼：「太星太可爱了！」



虽然难过，李圣经和金永大还是打起精神拍照留念，两个人重现了剧中孔星CP大学时期的搞怪对峙的场面了呢！



快来收看这支可能是最后一支的《流星》花絮吧♥♥♥



文末再多放几张「孔星CP」合照！



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