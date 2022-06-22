IU公司硬起來提告結果出爐！留惡評的網友嚴重到被判刑8個月外加社會服務等處分

網友：「無法想像這人的留言到底多惡劣，支持公司的強硬態度！」 IU 的公司真的是保護藝人的最佳典範～。（大拇指）

人氣歌手兼演員 IU 的經紀公司在今天宣佈，一位在網上持續用惡評攻擊 IU 的人，最近被判處了有期徒刑8個月，緩期執行2年的結果出爐。

這名網友從2019年開始，就在網路上的各大論壇多次捏造謠言，對 IU 進行惡意的人身攻擊。公司在收集證據後對其進行舉報，就在不久前法院判處了此人有期徒刑8個月，緩期執行2年，再加上180個小時的社會服務和40個小時的性暴力防治講座。



對於這樣的結果網友們也是相當驚訝，其原因是很少看到這麼重的判決，也無法想像這人到底是留了多過分的言論，甚至還要去參加性暴力防治的講座，此外，未來他如果再犯，罪刑還會再跟著加重，對於這樣的結果，許多網友也是拍手叫好。

IU 的經紀公司也強調，公司對於網上的惡評絕對示零容忍，今後也會持續對網上的惡意攻擊採取法律手段並嚴厲應對，不會考慮任何形式的諒解或和解，並全力保護旗下藝人，也感謝粉絲們的協助和意見，公司也會竭盡全力守護大家的幸福。

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