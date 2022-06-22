tvN好劇《頭號緋聞》終於官宣主演了！「傲嬌明星講師」鄭敬淏VS「精力無限學生媽媽」全道嬿，太想看他倆談戀愛了XD

tvN新劇《頭號緋聞》官宣主演陣容，影后全道嬿和實力派小生鄭敬淏合作了！

作為影后，全道嬿(全度妍)出演的作品都有品質的保證，之前和柳俊烈合作主演了《人間失格》，雖然沒有預料中的大爆，但細膩的演技十分吸引人。 這次影后要搭檔的是憑藉「機智」系列（《機智牢房生活》、《機智醫生生活》）備受觀眾喜愛的鄭敬淏。

《頭號緋聞》是一部愛情喜劇，是《海岸村恰恰恰》的劉濟元PD和梁熙承作家第三次合作的作品，講述了王牌講師與學生家長之間所發生的浪漫故事。 傲嬌的金牌講師碰上堅韌的學生媽媽，光是這個人設就夠吸引人了。全道嬿飾演的是國家代表運動選手出身、很晚才接觸應試教育的「國家代表小菜」店的女社長南幸善，是個即使面對挫折也絕不退縮、堅信自己選擇的外柔內剛型人物。入門補習市場後，與明星講師崔志烈結下了不解之緣。



鄭敬淏扮演的崔志烈是天賦型+努力派人物，憑藉出色的講課能力、敏捷的口才和圓滑的社交能力成為了明星講師，是一個「財」貌兼備的男人。但因為在業界名聲太大，一刻都不敢放鬆，這也導致他的性格更加敏感、冷漠。直到邂逅精力無限、陽光積極的南幸善，他的人生終於發生了改變。



據悉，《頭號緋聞》預計在夏天開機拍攝，劇迷們就一起起耐心等待吧，相信影后+實力派小生的組合絕對不會讓大家失望。

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