IU公司硬起来提告结果出炉！留恶评的网友严重到被判刑8个月外加社会服务等处分

网友：「无法想像这人的留言到底多恶劣，支持公司的强硬态度！」 IU 的公司真的是保护艺人的最佳典范～。（大拇指）

人气歌手兼演员 IU 的经纪公司在今天宣布，一位在网上持续用恶评攻击 IU 的人，最近被判处了有期徒刑8个月，缓期执行2年的结果出炉。

这名网友从2019年开始，就在网路上的各大论坛多次捏造谣言，对 IU 进行恶意的人身攻击。公司在收集证据后对其进行举报，就在不久前法院判处了此人有期徒刑8个月，缓期执行2年，再加上180个小时的社会服务和40个小时的性暴力防治讲座。



对於这样的结果网友们也是相当惊讶，其原因是很少看到这么重的判决，也无法想像这人到底是留了多过分的言论，甚至还要去参加性暴力防治的讲座，此外，未来他如果再犯，罪刑还会再跟著加重，对於这样的结果，许多网友也是拍手叫好。

IU 的经纪公司也强调，公司对於网上的恶评绝对示零容忍，今后也会持续对网上的恶意攻击采取法律手段并严厉应对，不会考虑任何形式的谅解或和解，并全力保护旗下艺人，也感谢粉丝们的协助和意见，公司也会竭尽全力守护大家的幸福。

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