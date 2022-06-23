【有片】在自己飾演的眾多角色中，鄭秀晶（Krystal）最想和「這兩位」成為好友！

不只是Krystal自己，小編也很想和他們成為好朋友呢～（笑）

鄭秀晶（Krystal）於今年（2022年）和「理想型」金材昱主演電視劇《瘋狂愛上你》，之後又忙於新電影《蜘蛛窩》的拍攝，與金知雲導演、宋康昊、林秀晶、吳正世、全汝彬等人合作，積極挑戰不同角色。

童星出身的鄭秀晶，2009年以女團f(x)成員出道，並陸續出演電視劇和電影。在她自己所飾演的眾多角色中，有富家千金、水神、賽車手兼扒手、中尉、未婚媽媽等。近期，鄭秀晶接受時尚雜誌《ARENA》的採訪時，就回顧了拍攝這些作品時的點點滴滴。

行程滿檔的鄭秀晶在採訪中透露，若偶爾有休息時間，會去探訪美食店和旅行。回顧作品列表，彩蛋真的不少：

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《越看越可愛》：剛出道的時候中途加進去拍攝的，每天都在說謊、故作驚訝。拍了10個月左右，與朝夕相處的演員們變成跟家人一樣，終映的時候哭了很傷心。但回想起來，都是美好的回憶，是會讓自己「笑出來」的作品。

《繼承者們》：經典的「寶娜」受到不少觀眾喜愛。雖然傲嬌，但了解之後會發現她是守護「秘密」的人，是自己相當喜愛的角色。

《對我而言可愛的她》：第一部擔任主演的作品，感受到主演的「份量」，所以當時有「我還有很多不足」的感覺。

《河伯的新娘》：認為「武羅」和「寶娜」是同類型的人物，傲嬌且強勢。在自己喜歡的人面前，或認為是「自己人」的人面前，會變得心軟的角色。覺得這些特質和本人蠻相像的。

《機智的監獄生活》：有一場戲是到監獄裡探視男主角，然後被提分手的劇情。在鏡頭外，自己還是哭得唏哩嘩啦，因為真的太傷心了。

《Player》：實際上自己的開車風格是「安全且大膽」，當踩下油門的剎那，會覺得全世界都是自己的。

《呼喚老爸》：大家都覺得飾演「未婚媽媽」是個突破，但自己不那麼覺得，完全不是什麼大問題。

《Search》：在拍攝的時候，要在山林裡帶著很重的裝備奔跑。所以當時真的睡不好，脖子到膝蓋都不太好。

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鄭秀晶表示，因為從小就對房子、公寓、建築物等非常有興趣。若不當演員，應該會往「室內裝潢」發展。回顧眾多角色，被問到：「這些角色中最想成為朋友的是？」她選擇了人物特質相近、傲嬌且強勢的「寶娜」和「武羅」。

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