【有片】在自己饰演的众多角色中，郑秀晶（Krystal）最想和「这两位」成为好友！

不只是Krystal自己，小编也很想和他们成为好朋友呢～（笑）

郑秀晶（Krystal）於今年（2022年）和「理想型」金材昱主演电视剧《疯狂爱上你》，之后又忙於新电影《蜘蛛窝》的拍摄，与金知云导演、宋康昊、林秀晶、吴正世、全汝彬等人合作，积极挑战不同角色。

童星出身的郑秀晶，2009年以女团f(x)成员出道，并陆续出演电视剧和电影。在她自己所饰演的众多角色中，有富家千金、水神、赛车手兼扒手、中尉、未婚妈妈等。近期，郑秀晶接受时尚杂志《ARENA》的采访时，就回顾了拍摄这些作品时的点点滴滴。

行程满档的郑秀晶在采访中透露，若偶尔有休息时间，会去探访美食店和旅行。回顾作品列表，彩蛋真的不少：

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《越看越可爱》：刚出道的时候中途加进去拍摄的，每天都在说谎、故作惊讶。拍了10个月左右，与朝夕相处的演员们变成跟家人一样，终映的时候哭了很伤心。但回想起来，都是美好的回忆，是会让自己「笑出来」的作品。

《继承者们》：经典的「宝娜」受到不少观众喜爱。虽然傲娇，但了解之后会发现她是守护「秘密」的人，是自己相当喜爱的角色。

《对我而言可爱的她》：第一部担任主演的作品，感受到主演的「份量」，所以当时有「我还有很多不足」的感觉。

《河伯的新娘》：认为「武罗」和「宝娜」是同类型的人物，傲娇且强势。在自己喜欢的人面前，或认为是「自己人」的人面前，会变得心软的角色。觉得这些特质和本人蛮相像的。

《机智的监狱生活》：有一场戏是到监狱里探视男主角，然后被提分手的剧情。在镜头外，自己还是哭得唏哩哗啦，因为真的太伤心了。

《Player》：实际上自己的开车风格是「安全且大胆」，当踩下油门的刹那，会觉得全世界都是自己的。

《呼唤老爸》：大家都觉得饰演「未婚妈妈」是个突破，但自己不那么觉得，完全不是什么大问题。

《Search》：在拍摄的时候，要在山林里带著很重的装备奔跑。所以当时真的睡不好，脖子到膝盖都不太好。

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郑秀晶表示，因为从小就对房子、公寓、建筑物等非常有兴趣。若不当演员，应该会往「室内装潢」发展。回顾众多角色，被问到：「这些角色中最想成为朋友的是？」她选择了人物特质相近、傲娇且强势的「宝娜」和「武罗」。

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