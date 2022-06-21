今年最讓人期待的劇之一！宋仲基＆李聖旻《財閥家的小兒子》劇組聚餐照曝光，預計8月殺青、11月播出

JTBC新劇《財閥家的小兒子》改編自山景的同名網路小說，由宋仲基、李聖旻、申鉉彬主演。

講述被誣陷私吞資金而被財閥家殺害的「尹賢宇」，重生後成為殺死自己的財閥家的小兒子，為了侵吞整個財閥家族，一步步成長並報仇的故事。



近日，金正蘭在 IG 公開劇組聚餐照，寫下：「竟然會有這樣的一天～和心愛的後輩們幸福的聚餐，直到最後都一切順利。」照片中有宋仲基、李聖旻、趙漢哲、金信祿、徐在熙、姜基棟、朴智賢等演員。



而《財閥家的小兒子》目前還在拍攝中，預計在8月殺青， Casting 公司也公開會在11月播出。此前 JTBC 公開預告，以順毛造型登場的宋仲基，立刻在網路上引發熱烈討論。劇中，他將一人分飾兩角：忠誠於財閥家「順陽集團」10年以上的「尹賢宇」，被冤枉涉嫌侵吞資金而遭殺害；重生後的尹賢宇，「順陽集團」第三代中最小的兒子「陳道俊」



另外，《財閥家的小兒子》由《她很漂亮》、《W－兩個世界》鄭大胤導演與《成均館緋聞》、《60天，指定倖存者》金泰姬編劇合作打造，

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