今年最让人期待的剧之一！宋仲基＆李圣旻《财阀家的小儿子》剧组聚餐照曝光，预计8月杀青、11月播出

JTBC新剧《财阀家的小儿子》改编自山景的同名网路小说，由宋仲基、李圣旻、申铉彬主演。

讲述被诬陷私吞资金而被财阀家杀害的「尹贤宇」，重生后成为杀死自己的财阀家的小儿子，为了侵吞整个财阀家族，一步步成长并报仇的故事。



近日，金正兰在 IG 公开剧组聚餐照，写下：「竟然会有这样的一天～和心爱的后辈们幸福的聚餐，直到最后都一切顺利。」照片中有宋仲基、李圣旻、赵汉哲、金信禄、徐在熙、姜基栋、朴智贤等演员。



而《财阀家的小儿子》目前还在拍摄中，预计在8月杀青， Casting 公司也公开会在11月播出。此前 JTBC 公开预告，以顺毛造型登场的宋仲基，立刻在网路上引发热烈讨论。剧中，他将一人分饰两角：忠诚於财阀家「顺阳集团」10年以上的「尹贤宇」，被冤枉涉嫌侵吞资金而遭杀害；重生后的尹贤宇，「顺阳集团」第三代中最小的儿子「陈道俊」



另外，《财阀家的小儿子》由《她很漂亮》、《W－两个世界》郑大胤导演与《成均馆绯闻》、《60天，指定幸存者》金泰姬编剧合作打造，

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻