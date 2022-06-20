《劉QUIZ》具俊曄曝20年前就視大S為標準：「不是這樣的女人不結」，大放閃讓劉在錫直呼夠了

《劉QUIZ ON THE BLOCK》新預告！具俊曄將獨家公開和大S的合照，各位本週記得看起來啊～

酷龍成員具俊曄，今年3月與台灣藝人大S閃婚，兩個人情繫20年的愛情故事相當為人津津樂道。本週三（22日），他將登上節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》公開更多戀愛細節。

*前情提要：具俊曄登《劉QUIZ》談與大S愛情故事：「為了見面就結婚了」，聊到求婚情景害羞狂搥劉在錫XD

最新預告，他雙手展現著酷龍招牌舞蹈動作登場，稱自己「就像是世界上最幸福的人」，並表示將在《劉QUIZ》獨家公開與大S的合照，因此《劉QUIZ》可能是他第一次也是最後一次談述與大S之間的故事。



問到20年前如何相遇，具俊曄回答：「一見到就覺得（對方）非常好。」大方講述對大S初次見面就有好感，並透露與大S在台灣偷偷見面時，為了掩人耳目還戴上假髮呢！想起當時的事，他自己也覺得很好笑，還說大S仍保留著照片，不過「不會給大家看」。

而20年後的再見呢？具俊曄透露通電話的第一句講了中文，更用了20年前她喊他的綽號：「嗨，我是光頭。」並向劉在錫說明了一下「光頭」是「發光的頭」。



具俊曄不諱言到現在還是覺得「婚結對了」，更透露大S還是會像少女般跑過來抱住自己。劉在錫問他：「現在很想她吧？」他回答：「很想。」臉上的幸福笑容藏不住。



預告尾聲，具俊曄說20年前遇見了大S就訂下結婚的標準：「如果不是這樣的女人就不結婚。」聽到這裡，劉在錫似乎受夠了具俊曄各種甜言「放閃」，忍不住抓著具俊曄的手臂喊：「夠了吧！」場面相當搞笑。



此集將在22日於韓國首播，完整預告片：



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