《刘QUIZ》具俊晔曝20年前就视大S为标准：「不是这样的女人不结」，大放闪让刘在锡直呼够了

《刘QUIZ ON THE BLOCK》新预告！具俊晔将独家公开和大S的合照，各位本周记得看起来啊～

酷龙成员具俊晔，今年3月与台湾艺人大S闪婚，两个人情系20年的爱情故事相当为人津津乐道。本周三（22日），他将登上节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》公开更多恋爱细节。

*前情提要：具俊晔登《刘QUIZ》谈与大S爱情故事：「为了见面就结婚了」，聊到求婚情景害羞狂捶刘在锡XD

最新预告，他双手展现著酷龙招牌舞蹈动作登场，称自己「就像是世界上最幸福的人」，并表示将在《刘QUIZ》独家公开与大S的合照，因此《刘QUIZ》可能是他第一次也是最后一次谈述与大S之间的故事。



问到20年前如何相遇，具俊晔回答：「一见到就觉得（对方）非常好。」大方讲述对大S初次见面就有好感，并透露与大S在台湾偷偷见面时，为了掩人耳目还戴上假发呢！想起当时的事，他自己也觉得很好笑，还说大S仍保留著照片，不过「不会给大家看」。

而20年后的再见呢？具俊晔透露通电话的第一句讲了中文，更用了20年前她喊他的绰号：「嗨，我是光头。」并向刘在锡说明了一下「光头」是「发光的头」。



具俊晔不讳言到现在还是觉得「婚结对了」，更透露大S还是会像少女般跑过来抱住自己。刘在锡问他：「现在很想她吧？」他回答：「很想。」脸上的幸福笑容藏不住。



预告尾声，具俊晔说20年前遇见了大S就订下结婚的标准：「如果不是这样的女人就不结婚。」听到这里，刘在锡似乎受够了具俊晔各种甜言「放闪」，忍不住抓著具俊晔的手臂喊：「够了吧！」场面相当搞笑。



此集将在22日於韩国首播，完整预告片：



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