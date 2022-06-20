BTS防彈少年團的爆笑ENDING POSE：大喘氣+無聲的訴說+歪嘴WINK！RM你是在致敬權相佑嗎XD

防彈少年團在《人氣歌謠》的舞台上「玩」得很開心。

防彈少年團帶來了新專輯《Proof》，並以歌曲《Yet to Come》、《For You》陸續亮相《Show Champion》、《M Countdown》、《音樂銀行》等節目，斬獲多個冠軍。 最新曝光的《人氣歌謠》舞台，7名成員們的ENDING POSE直接衝上了熱搜，怎麼會有這麼可愛的男孩呢？

《For You》清新可愛，《Yet To Come》成熟有魅力，完全不同的風格牢牢抓住了粉絲們的目光。《For You》的「ENDING妖精」是J-HOPE、SUGA和V，J-HOPE露出淺淺的笑容，SUGA和V則調皮地故意大喘氣，顯示自己剛唱完歌超級累！



接下來就是《Yet To Come》的Ending了，各有特色。JIMIN無聲地說了一段話，像是在感謝粉絲們的支持和喜歡。JIN豎起大拇指，從口型上來看似乎說了一句「加油」。RM抬頭拽下帽子遮住了眼睛，做了一套「寄居蟹」動作（權相宇在《天國的階梯》裡的招牌動作，被劇迷們稱為「寄居蟹」）。柾國故作深沉卻在最後一秒破功，歪嘴並擠出一個wink。



出道9年的防彈少年團很懂得如何拿捏粉絲的心，這一套ENDING POSE結束之後引得全場尖叫聲不斷，把音樂放送節目直接提升到了演唱會的層次！《人氣歌謠》中，防彈少年團又收穫一個第一名，實現了4冠王的好成績。



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