《柔美的細胞小將2》八筆&柔美吻戲花絮公開！朴珍榮親自教金高銀跳 GOT7 的舞，工作人員也笑場～

朴珍榮跟金高銀主動牽手拍情侶合照，兩隻手搓來搓去真的太甜太自然啦～！（導演真的很懂我們想看什麼）

TVING 人氣漫改劇《柔美的細胞小將2》第3集車內KISS吻戲引爆熱烈的話題討論，官方也在隨後公開了最新花絮，除了吻戲之外，還有許多男女主角互動的有趣內容，讓網友們忍不住讚嘆：「兩人的火花真的很棒！」



▼最新花絮：（建議可打開韓文字幕，再選自動翻譯成中字觀看）



在柔美（金高銀 飾）向八筆（朴珍榮 飾）主動表明自己心意的經典場面，金高銀和朴珍榮也自動融入劇情，不停地 cue OST（主題曲）切入的時間，一邊唱著歌詞：「Like a star~」讓現場工作人員一起笑成一團，太歡樂了啦～。



而柔美在階梯上滑倒，投入八筆懷抱的這一幕，兩人也是嘗試了多次，這場動作戲(!?)也是相當吃力～，兩人的默契也越來越好。



接著就是進入兩人交往後首次吻戲的高潮，金高銀卻在與朴珍榮對視後忍不住笑場，之後就努力進入專業演員的模式了，一起尋找最適合角度，希望能讓觀眾看到最棒的一幕，播出之後當然是…相當成功！！！



應劇組要求拍的道具照（約會合照），兩人牽起手來相當自然，金高銀搓揉朴珍榮的手時，也讓觀眾們感到相當心動～。



朴珍榮在花絮鏡頭前展示幫金高銀貼心按摩的畫面，立刻被金高銀抓包！XD



最後，金高銀大跳「OK舞」的這段，原來是朴珍榮親自教的，這段舞蹈是朴珍榮所屬男團 GOT7 的《Just right》經典動作，效果非常好，工作人員也因為意想不到的即興表演而全場笑倒～。



*欲回顧劇情可按右側連結觀看：《柔美的細胞小將2》朴珍榮&金高銀戀愛進度超快！八筆大膽征服了柔美的嘿咻細胞&愛情細胞EP.3-4

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