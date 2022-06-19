《蹦蹦地球遊樂場》預告！安兪真直呼「暎錫哥」，讓羅PD超堂皇：「我不是為了這種樣子才邀請你的」

tvN 新綜藝《蹦蹦地球遊樂場》（뿅뿅 지구오락실）由羅暎錫、朴賢勇PD共同製作。

節目主旨是要四名「勇士們」穿越時空抓住逃到地球的「月球兔子」，是新概念動作冒險綜藝節目。節目以別具特色的泰國為背景展開各種遊戲，將帶來與眾不同的趣味內容。

4名勇士包括 Rapper 李泳知、OH MY GIRL Mimi、諧星李恩智和 IVE 安兪真，這是之前在羅PD的節目中看不到的組合，讓人期待他和出演者之間的新鮮化學反應。



公開的最新預告中，羅PD一開始跪著對4名成員說：「有製作費方面的問題。」Mimi 馬上說：「那就應該計算好了再決定呀！」李泳知也說：「就是就是～你都當PD幾年了？」羅PD：「我都說不幹了。」就這樣羅PD和年輕一代小孩錯誤的相遇開始了 XD



而安兪真一開始是顧慮很多的愛豆，結果...幾天後放下了一切！Mimi 都說：「真的是我眼中的新瘋子，首先眼神已經瘋了。」之後玩了遊戲，要用以「형」為結尾的詞，李恩智：「臉型（얼굴형）」，安兪真：「鎬童哥（호동형）」其他人都笑出來，安兪真還厚臉皮地對羅PD說：「暎錫哥幹嘛這樣啊...」這讓羅PD堂皇喊：「我不是為了這種樣子才邀請你的。」



預告真的超級爆笑，4名成員都超有綜藝感！而《蹦蹦地球遊樂場》將在24日首播，大家不要錯過啦～

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