《蹦蹦地球游乐场》预告！安兪真直呼「暎锡哥」，让罗PD超堂皇：「我不是为了这种样子才邀请你的」

tvN 新综艺《蹦蹦地球游乐场》（뿅뿅 지구오락실）由罗暎锡、朴贤勇PD共同制作。

节目主旨是要四名「勇士们」穿越时空抓住逃到地球的「月球兔子」，是新概念动作冒险综艺节目。节目以别具特色的泰国为背景展开各种游戏，将带来与众不同的趣味内容。

4名勇士包括 Rapper 李泳知、OH MY GIRL Mimi、谐星李恩智和 IVE 安兪真，这是之前在罗PD的节目中看不到的组合，让人期待他和出演者之间的新鲜化学反应。



公开的最新预告中，罗PD一开始跪著对4名成员说：「有制作费方面的问题。」Mimi 马上说：「那就应该计算好了再决定呀！」李泳知也说：「就是就是～你都当PD几年了？」罗PD：「我都说不干了。」就这样罗PD和年轻一代小孩错误的相遇开始了 XD



而安兪真一开始是顾虑很多的爱豆，结果...几天后放下了一切！Mimi 都说：「真的是我眼中的新疯子，首先眼神已经疯了。」之后玩了游戏，要用以「형」为结尾的词，李恩智：「脸型（얼굴형）」，安兪真：「镐童哥（호동형）」其他人都笑出来，安兪真还厚脸皮地对罗PD说：「暎锡哥干嘛这样啊...」这让罗PD堂皇喊：「我不是为了这种样子才邀请你的。」



预告真的超级爆笑，4名成员都超有综艺感！而《蹦蹦地球游乐场》将在24日首播，大家不要错过啦～

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