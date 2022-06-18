【建議收藏】又多了一個踩點好去處！《柔美的細胞小將》Ｘ「萬波」超萌聯名，一起來收集封膜和貼紙～

【建議收藏】又多了一個踩點好去處！《柔美的細胞小將》Ｘ「萬波」超萌聯名，一起來收集封膜和貼紙～

韓劇   2022年6月18日   星期六10:00   Hui   3

（封面圖源：由LINE WEBTOON提供）

小編很想要「嘿咻細胞」的貼紙！（大笑）

TVING人氣漫改劇《柔美的細胞小將2》於上週五首播。第2季男主劉八筆（朴珍榮 飾）以「直進男」魅力，吸引不少粉絲。受到失戀打擊的金柔美（金高銀 飾），也瞬間陷入他的愛情攻勢中。

臺灣的觀眾們可以通過「愛奇藝國際站」觀看電視劇，原著漫畫則可以通過「LINE WEBTOON」欣賞。

超懂粉絲心的LINE WEBTOON，也在《柔美的細胞小將2》熱播期間，與知名飲料店「萬波」推出超萌聯名。

（圖源：由LINE WEBTOON提供）

（圖源：由LINE WEBTOON提供）
（圖源：由LINE WEBTOON提供）
線下的部分，不只有實體店面可以踩點，還有封膜、貼紙等著大家來收集。

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快閃店資訊：

時間：2022/6/15 (三)
臺中 豐原店
地址：台中市豐原區西安街16號
營業時間：10:00–19:00

臺北 中山店
地址：台北市中山區中山北路二段52-1號1樓
營業時間：11:00–18:30
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而線上的部分，則可以通過萬波的官方Instagram帳號，下載與《柔美的細胞小將》聯名的濾鏡，有：戀愛細胞、嘿咻細胞、嘴饞細胞，等著與各位「合照」。

看到這麼萌的細胞小將們，是不是蠢蠢欲動了啊？粉絲們別忘了，今年（2022年）有三件事要完成：觀看金高銀&朴珍榮主演的《柔美的細胞小將2》、追看（或重溫）原著漫畫、到萬波踩點和蒐集周邊，為這個夏天注入新活力吧！

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留言/評論
  • 名偵探細胞很好笑，還有說笑話細胞很白爛XD
    3小時前
  • 許菁卉
    3小時前
  • 于曜
    3小時前
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