【建议收藏】又多了一个踩点好去处！《柔美的细胞小将》Ｘ「万波」超萌联名，一起来收集封膜和贴纸～

小编很想要「嘿咻细胞」的贴纸！（大笑）

TVING人气漫改剧《柔美的细胞小将2》於上周五首播。第2季男主刘八笔（朴珍荣 饰）以「直进男」魅力，吸引不少粉丝。受到失恋打击的金柔美（金高银 饰），也瞬间陷入他的爱情攻势中。

台湾的观众们可以通过「爱奇艺国际站」观看电视剧，原著漫画则可以通过「LINE WEBTOON」欣赏。

超懂粉丝心的LINE WEBTOON，也在《柔美的细胞小将2》热播期间，与知名饮料店「万波」推出超萌联名。









线下的部分，不只有实体店面可以踩点，还有封膜、贴纸等著大家来收集。

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快闪店资讯：

时间：2022/6/15 (三)

台中 丰原店

地址：台中市丰原区西安街16号

营业时间：10:00–19:00



台北 中山店

地址：台北市中山区中山北路二段52-1号1楼

营业时间：11:00–18:30

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而线上的部分，则可以通过万波的官方Instagram帐号，下载与《柔美的细胞小将》联名的滤镜，有：恋爱细胞、嘿咻细胞、嘴馋细胞，等著与各位「合照」。

看到这么萌的细胞小将们，是不是蠢蠢欲动了啊？粉丝们别忘了，今年（2022年）有三件事要完成：观看金高银&朴珍荣主演的《柔美的细胞小将2》、追看（或重温）原著漫画、到万波踩点和搜集周边，为这个夏天注入新活力吧！

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