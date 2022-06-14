【有片】孔晓振继《Pasta》、《嫉妒》后再与徐淑香编剧合作《问星星》！「作家用『这次你是老大』来诱惑我出演」

孔晓振的采访真的太有趣啦～非常期待她与李敏镐合作的新剧《问星星》！



今年（2022年）4月开机，预计明年首播的新剧《问星星》，由《虽然是精神病但没关系》、《爱在大都会》朴信宇导演执导，《料理绝配Pasta》、《嫉妒的化身》徐淑香编剧执笔，并由李敏镐、孔晓振担任主演，堪称「四强联手」。

这是韩国首次以「国际太空站」为背景的电视剧，李敏镐饰演以宇宙观光客身份来到太空站、使命感爆棚的妇产科医生「孔龙」；孔晓振则饰演美籍韩侨太空人「Eve Kim」，令人好奇他们在剧中的火花。



而孔晓振近期接受时尚杂志《BAZAAR》采访时，就公开了有关《问星星》的小花絮。她表示，在之前的作品中，自己多饰演新人或社畜，但这次是「老大」。

算上这一次，孔晓振已经和徐淑香编剧合作三次了：《料理绝配Pasta》中是助理厨师，《嫉妒的化身》中是梦想成为主持人的气象播报员，然后男主角都是大前辈。不过，《问星星》完全不一样，孔晓振饰演的是「指挥太空船飞行的船长」，编剧用「这次你是老大」来诱惑她出演。



另外，孔晓振还提到最近追得很认真的剧――《结婚作词，离婚作曲》，连OST都一直萦绕在脑海中的程度，她还小哼一段歌曲呢。当然，这部作品也上榜了「最近最爱剧」之一。

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