李俊昊有望接拍新劇《不成文規定》，挑戰動作戲份、演繹陰暗面男人的愛情

李俊昊有望接拍新劇《不成文規定》，挑戰動作戲份、演繹陰暗面男人的愛情

韓劇   2022年6月10日   星期五17:33   Sani   4

（封面圖源：JYP娛樂）

今日據韓媒報導，俊昊接到電視劇《不成文規定》出演主角的邀約，正在討論作為《King The Island》之後的下一部作品。

《不成文規定》講述曾經身處社會陰暗面的男人與無名音樂劇演員的愛情故事，有不少精彩的打鬥戲份，極具觀賞性。 由電影《浴血劍客》《催魂頻率》及7月上映的《The Killer：死不足惜的孩子》導演崔在勛執導，一開始是企劃拍成電影，最後敲定為6集電視劇，目前已完成劇本、正在討論通過OTT平臺播出。
（圖源：JYP娛樂）

俊昊作為2PM成員出道以來出演了很多影視作品，從《監諜任務》（天眼跟蹤）《二十行不行》（20 Twenty）到《金科長》和《只是相愛的關係》，去年憑《衣袖紅鑲邊》男主角「李祘」大獲好評，一舉斬獲2021 MBC演技大賞「迷你劇男子最優秀演技賞」、 第58屆百想藝術大賞「電視部門男子最優秀演技獎」及「男子人氣獎」、34屆韓國PD大賞獲得「演員部門出演者獎」等等，經歷多年的努力終於迎來「屬於俊昊的季節」。
（圖源：MBC《衣袖紅鑲邊》劇照）

對此，JYP娛樂表示《不成文規定》只是收到的眾多劇本之一，目前仍在討論、沒有最終確定。

此外，俊昊已確定拍攝愛情喜劇《King The Island》，將與少女時代潤娥合作，講述無法忍受虛偽笑容的財閥繼承人男主，與因為職業關係即使不想笑也要一直保持開朗笑容的女主相遇之後，一起製造可以真正開懷歡笑的日子，預計今年秋季開拍。

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留言/評論
  • 他真是個女生的白馬王子
    48分前
  • 邀約不斷阿👍👍
    49分前
  • 接到手軟
    25分前
  • 郭明益
    53分前
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