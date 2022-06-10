李俊昊有望接拍新剧《不成文规定》，挑战动作戏份、演绎阴暗面男人的爱情

李俊昊有望接拍新剧《不成文规定》，挑战动作戏份、演绎阴暗面男人的爱情

韩剧   2022年6月10日   星期五17:33   Sani   4

（封面图源：JYP娱乐）

今日据韩媒报导，俊昊接到电视剧《不成文规定》出演主角的邀约，正在讨论作为《King The Island》之后的下一部作品。

《不成文规定》讲述曾经身处社会阴暗面的男人与无名音乐剧演员的爱情故事，有不少精彩的打斗戏份，极具观赏性。 由电影《浴血剑客》《催魂频率》及7月上映的《The Killer：死不足惜的孩子》导演崔在勋执导，一开始是企划拍成电影，最后敲定为6集电视剧，目前已完成剧本、正在讨论通过OTT平台播出。
（图源：JYP娱乐）

俊昊作为2PM成员出道以来出演了很多影视作品，从《监谍任务》（天眼跟踪）《二十行不行》（20 Twenty）到《金科长》和《只是相爱的关系》，去年凭《衣袖红镶边》男主角「李祘」大获好评，一举斩获2021 MBC演技大赏「迷你剧男子最优秀演技赏」、 第58届百想艺术大赏「电视部门男子最优秀演技奖」及「男子人气奖」、34届韩国PD大赏获得「演员部门出演者奖」等等，经历多年的努力终於迎来「属於俊昊的季节」。
（图源：MBC《衣袖红镶边》剧照）

对此，JYP娱乐表示《不成文规定》只是收到的众多剧本之一，目前仍在讨论、没有最终确定。

此外，俊昊已确定拍摄爱情喜剧《King The Island》，将与少女时代润娥合作，讲述无法忍受虚伪笑容的财阀继承人男主，与因为职业关系即使不想笑也要一直保持开朗笑容的女主相遇之后，一起制造可以真正开怀欢笑的日子，预计今年秋季开拍。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻
留言/评论
  • 他真是個女生的白馬王子
    48分前
  • 邀約不斷阿👍👍
    49分前
  • 接到手軟
    25分前
  • 郭明益
    53分前
在Facebook上的留言
主页 » 韩剧 » 李俊昊有望接拍新剧《不成文规定》，挑战动作戏份、演绎阴暗面男人的爱情
© 2022 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手