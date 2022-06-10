李俊昊有望接拍新剧《不成文规定》，挑战动作戏份、演绎阴暗面男人的爱情

今日据韩媒报导，俊昊接到电视剧《不成文规定》出演主角的邀约，正在讨论作为《King The Island》之后的下一部作品。

《不成文规定》讲述曾经身处社会阴暗面的男人与无名音乐剧演员的爱情故事，有不少精彩的打斗戏份，极具观赏性。 由电影《浴血剑客》《催魂频率》及7月上映的《The Killer：死不足惜的孩子》导演崔在勋执导，一开始是企划拍成电影，最后敲定为6集电视剧，目前已完成剧本、正在讨论通过OTT平台播出。



俊昊作为2PM成员出道以来出演了很多影视作品，从《监谍任务》（天眼跟踪）《二十行不行》（20 Twenty）到《金科长》和《只是相爱的关系》，去年凭《衣袖红镶边》男主角「李祘」大获好评，一举斩获2021 MBC演技大赏「迷你剧男子最优秀演技赏」、 第58届百想艺术大赏「电视部门男子最优秀演技奖」及「男子人气奖」、34届韩国PD大赏获得「演员部门出演者奖」等等，经历多年的努力终於迎来「属於俊昊的季节」。



对此，JYP娱乐表示《不成文规定》只是收到的众多剧本之一，目前仍在讨论、没有最终确定。



此外，俊昊已确定拍摄爱情喜剧《King The Island》，将与少女时代润娥合作，讲述无法忍受虚伪笑容的财阀继承人男主，与因为职业关系即使不想笑也要一直保持开朗笑容的女主相遇之后，一起制造可以真正开怀欢笑的日子，预计今年秋季开拍。



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