俊昊&潤娥確定合作新劇《King The Land》！「無法忍受假笑的他」與「為了工作必須假笑的她」，化學反應引人期待♥️

「Señorita CP」成真了！終於能看到俊昊和潤娥一起演甜甜的愛情劇啦~

電視劇《King the Land》是一部愛情喜劇，無法忍受虛偽笑容的財閥繼承人男主，與因為職業關係即使不想笑也要一直保持開朗笑容的女主「千沙朗」（音）相遇之後，一起製造可以真正開懷歡笑的日子。 「King the Land」是劇中所有酒店經理的夢想、VVIP貴賓室。

俊昊飾演男主角「具原」（音），不得已進入擁有酒店、航空、流通等各領域生意的King集團的繼承大戰，擁有清晰的頭腦、天生的氣度、犀利的魅力，唯一缺乏的就是對戀愛的感覺。



少女時代潤娥飾演女主角「千沙朗」（音），擁有用笑容讓世界變得明亮的魅力，進入曾在兒時給她最美好回憶的King酒店後，一邊對抗身邊的偏見與誤解一邊成長。



《King the Land》計畫在結束選角之後於今年秋季開拍，正在討論播出時間和平臺。 《殭屍校園》千成日編劇擔任creator，《衣袖紅鑲邊》《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史》《走進你的時間》製作公司NPIO娛樂與BY4M共同製作。

俊昊和潤娥在去年的MBC歌謠大祭典一起帶來了《Señorita》的雙人舞台，當時就引起不小轟動！兩人都是偶像出身、跨界演戲獲得亮眼成績，這次合作新劇也讓人十分期待啊~



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