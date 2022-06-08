高颜值夫妻挡＋实力派配角！《黑话律师》剧本阅读照公开，李钟硕、润娥、金柱宪、玉子妍出席！

MBC金土剧《黑话律师》（Big Mouth）讲述胜诉率10%的律师「朴昌浩」意外接手一桩杀人案，在调查的过程中接连遇到多起奇怪事件，进而发现其背后惊人的黑暗真相，且为了对抗恶势力，他也逐渐黑化，并展开一连串以恶制恶的紧张刺激的故事。

今日（8日）公开剧本阅读现场照，李钟硕、润娥、金柱宪、玉子妍、杨庆元、郭东延等引领剧情的主角们聚集在一起。 正如「值得信赖的演员」们全体出动一样，演员们缜密的演技配合将剧本阅读现场变成了剧中的背景「九泉市」。



李钟硕在剧中饰演「朴昌浩」，从生计型律师「Big Mouth」完美变身为天才骗子「Big Mouse」，角色十分活跃。在面对紧绷呼吸的魔爪时，他以细致的细节表现了心理变化，引起大家的赞叹。



润娥饰演朴昌浩妻子「高美好」，是个拥有出衆美貌和坚强面貌的护士，她以特有的现实感十足的演技提高投入感。为了拯救突然被冤枉为臭名昭著骗子的丈夫，而跳入杀气腾腾的战场。



金柱宪饰演九泉市长「崔道河」，以扎实的演技内功，给角色内心的野心注入了力量；玉子妍饰演崔道河的妻子，九泉医院院长「玄珠熙」，在温和的脸庞背后隐藏著的领袖风范，吸引了现场观众。



不仅如此，饰演媒体财阀《远东日报》社长「孔志勋」的杨庆元；饰演有著3次诈骗前科「杰利」的郭东延，也展现了紧凑的演技状态，使剧情氛围倍增。



而《黑话律师》由《德鲁纳酒店》、《当你沉睡时》导演吴忠焕执导，河蓝编剧执笔，将接档《医法刑事》在7月首播，也会在 Disney+上线，大家是不是都很期待这部呢？

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