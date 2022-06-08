《意外的旅程》後繼續當「經紀人」！李瑞鎮確定出演新劇《以藝人經紀人生存》，這角色設定就是他本人啊～

tvN 新劇《以藝人經紀人生存》（연예인 매니저로 살아남기）確定由演員李瑞鎮、郭善英、徐賢宇、朱賢英出演，並正式投入拍攝。

該劇翻拍自人氣法國喜劇《找我經紀人》，以演藝圈經紀人為主人工，講述經紀人和大明星之間激烈孤軍奮戰的故事。雖然和大韓民國最棒的明星們一起工作的「職業經紀人」，但是在自己人生中卻是「菜鳥」般的人，他們的工作、愛情、慾望將通過大型演藝經紀公司 Mesode 娛樂爲背景真實地展開。



▼李瑞鎮飾演 Mesode 娛樂總管理理事「馬泰吳」，他是畢業於名牌大學經營系的經紀人，雖然具備紳士和知性美，但為了實現自己想要的東西，不惜一切手段。（所以李瑞鎮拍攝綜藝《意外的旅程》是先去實習嗎 XD，而且本人也是紐約大學經營學系畢業。）



▼郭善英飾演第14年次的經紀人「千在仁」，她從現場經紀人開始，一直昇到組長的位置。是一個好勝心很強的工作狂，作為經紀人自豪感很强。目標確定後，不分先後地撲上去，因此在各種工作方式中與泰吳發生衝突。



▼徐賢宇飾演簡的好友兼組長經紀人「金重敦」，他不喜歡說別人討厭的話，甚至討厭給別人造成傷害。與把演員視爲成功手段的泰吳不同，他與負責的明星們以信任爲基礎工作。



▼朱賢英飾演新經紀人「蘇賢珠」，從小就憧憬娛樂業，艱難地邁出第一步。雖然工作不熟練，無意中引發失誤和事故，但是以年輕的感覺和開放的心態、天生的耐心和責任感成長爲職業經紀人。



製作組表示：「不管是什麼角色都能演繹得津津有味的演員李瑞鎮、郭善英、徐賢宇、朱賢英以紮實的內功和實際工作的業界經驗爲基礎，給作品中的人物注入了真實的生命力。通過爲了打造最棒的明星而孤軍奮戰的人們，我們將在各自的位置上盡最大努力，以這樣的故事與大家見面，每集都會有新登場的插曲主人公明星們見面的樂趣，請大家多多期待！」

而《以藝人經紀人生存》將由《很便宜，千里馬超市》白承龍導演執導，《Melo Holic》和《不想去公司》朴素英編劇執筆，預計在今年下半年播出。

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