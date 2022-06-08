《意外的旅程》后继续当「经纪人」！李瑞镇确定出演新剧《以艺人经纪人生存》，这角色设定就是他本人啊～

tvN 新剧《以艺人经纪人生存》（연예인 매니저로 살아남기）确定由演员李瑞镇、郭善英、徐贤宇、朱贤英出演，并正式投入拍摄。

该剧翻拍自人气法国喜剧《找我经纪人》，以演艺圈经纪人为主人工，讲述经纪人和大明星之间激烈孤军奋战的故事。虽然和大韩民国最棒的明星们一起工作的「职业经纪人」，但是在自己人生中却是「菜鸟」般的人，他们的工作、爱情、欲望将通过大型演艺经纪公司 Mesode 娱乐爲背景真实地展开。



▼李瑞镇饰演 Mesode 娱乐总管理理事「马泰吴」，他是毕业於名牌大学经营系的经纪人，虽然具备绅士和知性美，但为了实现自己想要的东西，不惜一切手段。（所以李瑞镇拍摄综艺《意外的旅程》是先去实习吗 XD，而且本人也是纽约大学经营学系毕业。）



▼郭善英饰演第14年次的经纪人「千在仁」，她从现场经纪人开始，一直升到组长的位置。是一个好胜心很强的工作狂，作为经纪人自豪感很强。目标确定后，不分先后地扑上去，因此在各种工作方式中与泰吴发生冲突。



▼徐贤宇饰演简的好友兼组长经纪人「金重敦」，他不喜欢说别人讨厌的话，甚至讨厌给别人造成伤害。与把演员视爲成功手段的泰吴不同，他与负责的明星们以信任爲基础工作。



▼朱贤英饰演新经纪人「苏贤珠」，从小就憧憬娱乐业，艰难地迈出第一步。虽然工作不熟练，无意中引发失误和事故，但是以年轻的感觉和开放的心态、天生的耐心和责任感成长爲职业经纪人。



制作组表示：「不管是什么角色都能演绎得津津有味的演员李瑞镇、郭善英、徐贤宇、朱贤英以扎实的内功和实际工作的业界经验爲基础，给作品中的人物注入了真实的生命力。通过爲了打造最棒的明星而孤军奋战的人们，我们将在各自的位置上尽最大努力，以这样的故事与大家见面，每集都会有新登场的插曲主人公明星们见面的乐趣，请大家多多期待！」

而《以艺人经纪人生存》将由《很便宜，千里马超市》白承龙导演执导，《Melo Holic》和《不想去公司》朴素英编剧执笔，预计在今年下半年播出。

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