她用演技告訴大家「為何是徐玄振」！氣場十足的《吳秀才》將成為徐玄振最新人生角色

SBS新劇《為何是吳秀才》一開跑就有6.0％以上的收視成績，瞬間最高更是衝到9.3％，劇中女主角徐玄振的強烈存在感也在前兩集完美呈現。劇中的她學歷雖然只有高中出身，但透過敏銳的觀察與情報蒐集，瞄準案件漏洞與敵人痛腳，讓公司負責人都不得不敬她三分。

完美回歸小螢幕的徐玄振，透過《為何是吳秀才》呈現不同的演技變身。其實「吳秀才」這個人物很難以善惡來評斷，演出這個角色的徐玄振也是如此解析，於是徐玄振讓這個複雜又立體的人物設定顯得更有魅力。吳秀才夢想登上成功的高峰，對於其他人的行為或心態不屑一顧，徐玄振細膩地從吳秀才的眼神中展現出那樣的態度，無疑地再度更新她的人生角色，觀眾們也不難理解這部作品的主角「為何是徐玄振」。



即使她咄咄逼人，氣勢鎮壓全場，但依舊考量到是否可能傷害到被告人或相關人等。不管在一開始被指出空氣汙染造成孩子肺病的法庭上，或是校園性騷擾的處置上，她都顧及被害人的情緒而要求清場，不過也可看出兩次都被拒絕，甚至被懷疑要求清場的動機不單純，最終也證明吳秀才的實力過人。



徐玄振除了在台詞又專業又冗長的法庭戲表現非常完美，在細膩情緒的轉變上也令人看見她的名品演技。令人驚訝的現場墜樓場面，從原本正要下班步出公司的她，直到目睹女子墜落，在現場呈現無限驚恐的樣子，該女子更和她穿著同一個人送的同一雙鞋，直到晚間她仍被現場的畫面所驚醒而難以入眠，每一場戲都讓大家看出徐玄振女強人的外表下仍有不同的一面。



而當然她的成功氣勢，威脅到了公司的會長，在選擇代表律師時會長更被她逼得不得不選擇她。發生墜樓事件後，她被公司派往校園教書，公司內部正在調查的案件，以及她正要坐上的位置都瞬間被人接管，也許暫時跌落神壇，卻讓吳秀才更下定決心「要用自己的力量回去」，甚至這整個事件根本就是會長所計畫的？當徐玄振在校園中遇見向自己表白的學生，又將如何對她的計畫造成影響？



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