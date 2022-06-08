《犯罪都市》要拍8部！第三部6月底開機，除了李浚赫之外，還有這些實力派

《犯罪都市2》正在火熱上映中，觀影人數已經逼近1000萬人次大關，更加讓觀眾們期待第三部了。
《犯罪都市》是打戲明星馬東錫的刑偵動作片系列，從第一部開始就備受關注，日前剛剛上映的第2部依舊圍繞馬東錫展開，人氣王孫錫久也傾力加盟扮演大反派，強強聯手讓票房突飛猛進。 第二部還在上映中就已經傳出第三部6月底就要開拍的好消息了，除了馬東錫之外，李浚赫也將參演，飾演新一部的最大反派，早前曝光出來的雙人照，已經讓不少影迷開始擔憂了兩人塊頭差那麼多，李浚赫能打得過馬東錫嗎？
除了李浚赫之外，目前也陸續傳出多位實力派演員的加盟，李凡秀、金敏載和日本影星青木崇高也有份出演，目前尚未公開兩人到底飾演怎樣的角色。 據悉《犯罪都市3》中，馬東錫來到新地方-仁川市，成為了仁川地方警察廳搜查隊的一員，繼續帶領隊友們懲姦除惡。
《犯罪都市》系列之所以如此火爆全靠馬東錫的「蠻力萌」，因為身材結實、拳頭過硬、長相兇蠻，給人的第一印象就是「超像壞人」，實則是個心腸極好且會害羞的人物，巨大的神奇反差也是觀眾們喜歡他的一點，而馬東錫也懂得將這一優點融入到了電影之中。 每次看到馬大叔揍人的時候，雖然還是很暴力，但猛中帶萌的獨特魅力總是讓人忍不住嘴角上揚，人設實在是很討喜。 據說《犯罪都市》系列要拍8部，就讓我們一起期待吧。
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