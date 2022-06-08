【有片】金惠奫力挺廉晶雅繼《Sky Castle》後於《Cleaning Up》重逢！「妳是誰的女兒啊，怎麼和我這麼像」

看到這一段忍不住笑出來！蠻認同劇中廉晶雅向金惠奫說的：「回家睡覺後，打造一個明天繼續活下去的理由吧。」人生不就是這樣嗎～

廉晶雅、金惠奫曾於2018年播出的JTBC電視劇《Sky Castle》中飾演「母女」。睽違4年，廉晶雅主演新作《Clean Up》於近期首播，「女兒」金惠奫義氣相挺，在劇中特別出演求職不順的24歲社會新鮮人，廉晶雅還餵了她一碗「心靈雞湯」呢！

金惠奫表示，自己已經第39次面試失敗了，心情很糟糕，所以才想藉著刮刮樂鬧一鬧廉晶雅。看到她只買酒而沒有買下酒菜，廉晶雅「招待」金惠奫即將報廢的熱狗。金惠奫衝著廉晶雅笑了一笑並且說：「謝謝妳～」廉晶雅回答：「妳是誰的女兒啊，怎麼跟我那麼像。」

廉晶雅向金惠奫表示，24歲是年輕又漂亮的年紀，應該過得比自己好，不要太心急，人生比自己想像的還要長許多。若是現在就嫌累，剩下的日子要怎麼活啊？金惠奫回答：「所以我打算去死，喝完這一杯以後。」令人驚訝的是，廉晶雅不但沒有阻止，還順著金惠奫的話說下去：「對啊，這也是個好方法。」金惠奫覺得奇怪，大人們聽到這種話，不都會給積極的建議嗎，怎麼廉晶雅會這麼回答？

廉晶雅以「人生前輩」的立場告訴金惠奫：薪水會消失的很快，根本存不到錢，要怎麼買房子呢？若是自己愛的男人剛好有房子，結婚了就可以住進去。但丈夫外遇呢？（廉晶雅在劇中是一位離了婚、帶著兩個女兒生活的單親媽媽）到頭來還是沒了房子，還有可能會被冠上「離婚女」等名號，總之就是一連串的不幸，為什麼要活著呢？

聽完這些話的金惠奫，覺得不應該這麼喪志，這樣活著、活著，說不定會中樂透啊！廉晶雅的目的似乎達到了，她表示：「對呀，如果妳找到這樣活著的理由，那也算是一種理由啊」、「今天回家以後，為自己找個明天活下去的理由吧。」

看到這一段劇情，是不是覺得蠻有共鳴的呢？也多虧這兩位演技精湛、默契配合的演員，低潮的時候看看這則影片，似乎又獲得力量了！

Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞