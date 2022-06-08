《犯罪都市》要拍8部！第三部6月底开机，除了李浚赫之外，还有这些实力派

《犯罪都市2》正在火热上映中，观影人数已经逼近1000万人次大关，更加让观众们期待第三部了。
《犯罪都市》是打戏明星马东锡的刑侦动作片系列，从第一部开始就备受关注，日前刚刚上映的第2部依旧围绕马东锡展开，人气王孙锡久也倾力加盟扮演大反派，强强联手让票房突飞猛进。 第二部还在上映中就已经传出第三部6月底就要开拍的好消息了，除了马东锡之外，李浚赫也将参演，饰演新一部的最大反派，早前曝光出来的双人照，已经让不少影迷开始担忧了两人块头差那么多，李浚赫能打得过马东锡吗？
除了李浚赫之外，目前也陆续传出多位实力派演员的加盟，李凡秀、金敏载和日本影星青木崇高也有份出演，目前尚未公开两人到底饰演怎样的角色。 据悉《犯罪都市3》中，马东锡来到新地方-仁川市，成为了仁川地方警察厅搜查队的一员，继续带领队友们惩奸除恶。
《犯罪都市》系列之所以如此火爆全靠马东锡的「蛮力萌」，因为身材结实、拳头过硬、长相凶蛮，给人的第一印象就是「超像坏人」，实则是个心肠极好且会害羞的人物，巨大的神奇反差也是观众们喜欢他的一点，而马东锡也懂得将这一优点融入到了电影之中。 每次看到马大叔揍人的时候，虽然还是很暴力，但猛中带萌的独特魅力总是让人忍不住嘴角上扬，人设实在是很讨喜。 据说《犯罪都市》系列要拍8部，就让我们一起期待吧。
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