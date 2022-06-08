《柔美的細胞小將2》發佈會搶先劇透新「舌頭細胞」登場，導演：「請期待金高銀和朴珍榮的熱吻」

繼上一季的「嘿咻暴龍」震撼登場後，本季將出現全新的「舌頭細胞」！好希望本週五的開播日趕快到啊～～～。

TVING 人氣漫改愛情喜劇《柔美的細胞小將2》即將在本週五開播，第二季男女主角朴珍榮和金高銀也出席了發佈會，連同導演李尚燁一起給了劇迷們更多的期待。



《柔美的細胞小將》第一季在去年九月播出後，在網路上擁有相當高的人氣與討論度，第二季的男主角則由朴珍榮飾演的公司人氣男劉八筆接棒，釋出的一系列預告都讓粉絲們直呼：「實在是太期待了」、「看完好想變成金柔美（金高銀也 飾）啊～」



▼中字預告：



昨天的發佈會上，李導演搶先劇透了新細胞「舌頭細胞」將會登場，暗示著金高銀和朴珍榮之間的熱吻場面，讓人忍不住有了更多幻想，另外，第二季柔美將會把頭髮留長，也是因為劉八筆的稱讚，讓她內心的細胞產生了很多變化。



此外，柔美的「作家細胞」將會重新復活，朴珍榮表示接下來「作家細胞」是對柔美來說，很重要的細胞！卻又驚訝地表示：「我是不是暴了一個大雷？」究竟柔美的工作與愛情會產生什麼樣的嶄新變化呢？



《柔美的細胞小將2》依舊是將細胞擬人化圍繞著金柔美的日常，上一季在戀愛受挫後，又出現了喚醒她愛情細胞、令她心動不已的戀愛對象劉八筆，還有一系列的全新細胞將會登場，她平凡的日常即將有了新的變化。



▼四分多鐘長預告，本劇將在6月10日於 TVING 平台正式上線播出。



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