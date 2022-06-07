人气丧尸影集《僵尸校园》确定制作第二季！尹灿荣、朴持厚、朴所罗门、赵怡贤将继续出演，青山还活著吗？

由尹灿荣、朴持厚、朴所罗门、赵怡贤、刘仁秀和李瑜美主演的 Netflix 惊悚剧集《僵尸校园》讲述在丧尸病毒肆虐的孝山市高中里，无路可逃的学生们以及想要营救他们的人们经历了无法预测的极端状况后发生的故事。

第一季的大结局，看似只剩下6位学生幸存，还留下谜样的结局，当时不少观众也敲碗会有第二季。时隔快5个月，Netflix 在今日（7日）也正式宣布制作第二季，并公开相关海报和宣传影片。



Netflix 官方 IG 写著：「我们能再次生存下去吗？孝山高中的朋友们，更激烈的丧尸生存记，第二个故事即将开始了！」海报上印著大大的红色2，预告将掀起更激烈的故事，而第一季看似死去的角色是否会再度复活呢？或是有新角色登场？令人非常好奇！

此外，还公开四位主演录制的宣传影片。首先登场的就是「青山」尹灿荣：「大家好！好久不见，谢谢全世界的粉丝这么喜爱《僵尸校园》第一季。」接著是「温召」朴持厚：「大家都过得好吗？我们都过得很好！你们听到消息了吧？」在第一季大爆红的「秀赫」朴所罗门说：「《僵尸校园》已经确定会有第二季了！请大家也多多关注！」还有受到许多人喜爱的「班长南拉」赵怡贤：「《僵尸校园》第二季到底会发生什么事呢？我的朋友们在等我了...我先走了。」



这也让网友们纷纷表示：「青山绝对没有死」、「已经迫不期待等著第二季」、「期待秀赫南拉CP」、「第二季终於要来了」、「原班人马吗？真的太棒了」、「青山、温召一定要好好谈恋爱」、「真的是太喜欢了，尖叫起来」等等。

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