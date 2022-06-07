男團 ASTRO 文彬在日本演唱會上被成員脫衣、秀出結實肌肉舞蹈，卻令韓國粉絲感到非常憤怒！

一發現這部影片，小編就先憤怒的重複看了5次才寫文章！！！

在上週末6月3~4日，人氣男團 ASTRO 於日本舉行了演唱會，但在演出的尾聲，成員文彬大秀肌肉性感舞的畫面，卻讓韓國粉絲們生氣了。



舞台上，JIN JIN 直接撕破了文彬的上衣，然後因為粉絲們的熱烈要求，文彬則在無上衣的情況下，跳起了性感舞蹈，網友分享的這段影片，也立刻引發了熱烈迴響！









▼JIN JIN 撕破文彬上衣。

▼文彬被要求跳性感舞蹈。（觀看影片記得按下view鍵）

網友留言反應：「身在韓國的我，感到非常憤怒！」、「文彬的肌肉線條真的太完美了」、「這必須要上傳道歉文，在韓國演唱會怎麼沒有這樣的福利！」、「文彬，什麼都不必多說，趕快回來韓國吧～」、「在韓國也這樣我就不生氣了」、「上班打開這影片，一回頭發現同事們也一起聚集欣賞XD」、「他真的好白，笑起來也好好看」、「我們強烈要求被公平對待」



看完影片的你，覺得如何呢？

▼最後，來欣賞一下 ASTRO 上個月公開的最新主打歌〈Candy Sugar Pop〉MV 吧！



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