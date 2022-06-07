男团 ASTRO 文彬在日本演唱会上被成员脱衣、秀出结实肌肉舞蹈，却令韩国粉丝感到非常愤怒！

一发现这部影片，小编就先愤怒的重复看了5次才写文章！！！

在上周末6月3~4日，人气男团 ASTRO 於日本举行了演唱会，但在演出的尾声，成员文彬大秀肌肉性感舞的画面，却让韩国粉丝们生气了。



舞台上，JIN JIN 直接撕破了文彬的上衣，然后因为粉丝们的热烈要求，文彬则在无上衣的情况下，跳起了性感舞蹈，网友分享的这段影片，也立刻引发了热烈回响！









▼JIN JIN 撕破文彬上衣。

▼文彬被要求跳性感舞蹈。（观看影片记得按下view键）

网友留言反应：「身在韩国的我，感到非常愤怒！」、「文彬的肌肉线条真的太完美了」、「这必须要上传道歉文，在韩国演唱会怎么没有这样的福利！」、「文彬，什么都不必多说，赶快回来韩国吧～」、「在韩国也这样我就不生气了」、「上班打开这影片，一回头发现同事们也一起聚集欣赏XD」、「他真的好白，笑起来也好好看」、「我们强烈要求被公平对待」



看完影片的你，觉得如何呢？

▼最后，来欣赏一下 ASTRO 上个月公开的最新主打歌〈Candy Sugar Pop〉MV 吧！



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