【有片】《我的出走日記》花絮：孫錫久和導演聯手「騙」金智媛卻被識破！他感嘆：「天才啊～」

《我的出走日記》最後花絮看點：動作戲的孫錫久、金智媛的最後一幕是這樣拍出來的、具美CP在餐車旁吃魚板。



JTBC電視劇《我的出走日記》於上週迎來大結局，製作方陸續公開幕後花絮，讓觀眾們看到更多面向的「具美CP」。





而在最後的花絮中，可以分別看到孫錫久飾演的「具氏」，及金智媛飾演的「廉美貞」，所拍攝的個人鏡頭。

在電影《犯罪都市2》中有許多動作戲的孫錫久，在《我的出走日記》裡也展現流暢的打戲，並以「一鏡到底」的方式拍攝完成。為了製造出「氣喘吁吁」的模樣，孫錫久一連做了好幾十下的伏地挺身，好好完成了拍攝。

令人印象深刻的、美貞的最後一幕，不少觀眾都被金智媛「美到了」吧？原來是這樣拍出來的！只見金智媛坐在升降梯上，笑得相當燦爛，表現出「開心到飛起」的模樣。





殺青戲是具美CP一起在街頭餐車吃魚板、孫錫久問金智媛「要不要做兼職」的部分。沒想到的是，孫錫久居然和導演聯手起來，想製造出令金智媛堂皇並偷拍下來的情境！

但聰明伶俐的金智媛早已識破這一切，聽到孫錫久把自己應該講的臺詞「打掃衛生」講出來，就開始大笑了，明明是要找她去聽他說話的啊！孫錫久惋惜，還敲了敲桌面，大喊：「天才啊～」

拍攝結束後，「大姐」李伊和「大姐夫」李己雨來到現場，慶祝具美CP的「解放」。孫錫久表示：「這是愉快的夏季吧？」金智媛認同：「是的，愉快的夏季。」（拍攝時間從夏季開始到冬季結束）具美CP為彼此豎起大拇指，感謝對方。蛋糕登場時，孫錫久還示意金智媛一起吹蠟燭。

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