【有片】《我的出走日记》花絮：孙锡久和导演联手「骗」金智媛却被识破！他感叹：「天才啊～」

《我的出走日记》最后花絮看点：动作戏的孙锡久、金智媛的最后一幕是这样拍出来的、具美CP在餐车旁吃鱼板。



JTBC电视剧《我的出走日记》於上周迎来大结局，制作方陆续公开幕后花絮，让观众们看到更多面向的「具美CP」。





而在最后的花絮中，可以分别看到孙锡久饰演的「具氏」，及金智媛饰演的「廉美贞」，所拍摄的个人镜头。

在电影《犯罪都市2》中有许多动作戏的孙锡久，在《我的出走日记》里也展现流畅的打戏，并以「一镜到底」的方式拍摄完成。为了制造出「气喘吁吁」的模样，孙锡久一连做了好几十下的伏地挺身，好好完成了拍摄。

令人印象深刻的、美贞的最后一幕，不少观众都被金智媛「美到了」吧？原来是这样拍出来的！只见金智媛坐在升降梯上，笑得相当灿烂，表现出「开心到飞起」的模样。





杀青戏是具美CP一起在街头餐车吃鱼板、孙锡久问金智媛「要不要做兼职」的部分。没想到的是，孙锡久居然和导演联手起来，想制造出令金智媛堂皇并偷拍下来的情境！

但聪明伶俐的金智媛早已识破这一切，听到孙锡久把自己应该讲的台词「打扫卫生」讲出来，就开始大笑了，明明是要找她去听他说话的啊！孙锡久惋惜，还敲了敲桌面，大喊：「天才啊～」

拍摄结束后，「大姐」李伊和「大姐夫」李己雨来到现场，庆祝具美CP的「解放」。孙锡久表示：「这是愉快的夏季吧？」金智媛认同：「是的，愉快的夏季。」（拍摄时间从夏季开始到冬季结束）具美CP为彼此竖起大拇指，感谢对方。蛋糕登场时，孙锡久还示意金智媛一起吹蜡烛。

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