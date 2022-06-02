【有片】《我的出走日記》花絮：明明是溫馨又浪漫的場面，金智媛＆孫錫久卻頻頻「破壞感動」XD

金智媛在影片裡一直被孫錫久逗笑，又是「花絮比正片甜」系列！

JTBC電視劇《我的出走日記》於上週迎來大結局。劇中每位角色都還在某個地方生活著，而劇組陸續公開更多拍攝花絮，令劇迷們大飽眼福。





在倒數兩集中，可以看到金智媛與孫錫久有更多「近距離」接觸的場景。比如：喝完酒一起躺在床上聊天、一起在暖爐前吃著下酒菜、裹著毯子一起躺在地板上，以及猝不及防的背後抱，都令觀眾心動不已。（突然想到某個網友的留言：「可以看到具氏還活著就很棒了！」XD）

在拍攝這些畫面時，現場的氣氛如何呢？只見金智媛時常被孫錫久逗笑，相當愉快。在劇中有大部分的時間都穿著休閒服的孫錫久，久違地以襯衫出現，他表示：「這是申會長的取向」，引發爆笑。

而令人印象深刻的「酒中告白」，原本是金智媛要倒在孫錫久身上。但孫錫久說：「這樣的姿勢我很難躺下去，有點像給她掏耳朵的感覺。」所以才改成孫錫久「投入」金智媛的懷抱。

在正式拍攝兩人一起躺在地板上的場景時，金智媛忍不住表示：「鎖到我的喉嚨了！」（咦，所謂令人窒息的愛嗎？XD）最後變成孫錫久輕輕握住金智媛的手。劇中，金智媛飾演的「廉美貞」曾經說過，很喜歡孫錫久飾演的「具氏」大聲呼喊她的名字。大聲呼喊名字加上背後抱，真的是甜蜜破表啦～

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