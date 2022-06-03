金賽綸退出新劇《Trolley》拍攝，《少年法庭》裡的「肇事逃逸少年犯」鄭秀彬有望接棒！

新生代女演員鄭秀彬有望接棒金賽綸出演SBS新電視劇《Trolley》。

上個月18日，金賽綸被民眾舉報稱醉酒駕駛，引爆全網熱議。日前公開了她血檢結果，是達到「吊銷駕照」的程度。童星出身的金賽綸作為韓娛圈著名的「三金」之一，以清純可人的形象備受民眾喜愛，影視劇資源也很不錯，沒想到卻因她犯錯導致形象大跌，不少到手的資源掉光光，新劇《Trolley 》就是其中之一。



《Trolley》講述了隱瞞著自己的過往而低調生活著的國會議員太太，在過往的秘密被公諸於世後，她與先生的人生面臨重大轉變與選擇。 由朴喜洵、金賢珠、金武烈、柳賢京、奇太映等實力派攜手出演。 金賽綸在醉駕事件之後退出，日前各大韓媒傳出她的角色由鄭秀彬接棒的消息。



1998年出生的鄭秀彬在不少作品中有過精彩的表現，出演過電視劇《你和我的警察課堂》（我們的新紮學堂），尤其是前段時間播出的熱門劇《少年法庭》中也有她的身影，飾演了無證駕駛肇事逃逸的少年犯白美珠，而之後會播出的奇幻驅魔劇《Island》她也有出演。鄭秀彬所屬經紀公司透露，她確實有接到出演提案，正積極商討中。



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