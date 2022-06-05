少女时代全员富婆！秀英晒私人游艇：哦，旁边这些是成员们的，每人都有

知道二代巅峰女团少女时代的成员们超能赚，却万万想不到这么能赚！

最近一段时间，少女时代成员秀英与男友郑敬淏正在美国旅行，日前还两人还po出了男友、女友视角照片，吸引大批粉丝点赞、评论，对两人十年如一日的恩爱羡慕不已。 就在前几日，她又在个人YouTube里公开了一段vlog，原来是为了工作前往夏威夷，在影片里公开了一段关於少女时代成员们「财力」的故事，震惊所有人。

影片里，秀英公开了夏威夷的日程和旅行计画，从威基基宿舍俯瞰美景，她开心地说：「抵达夏威夷， 我终於来旅行了， 虽然是来工作的，但还是特别开心。 」接著又指向窗外一排排游艇说道：「你看到那边那艘蓝色的游艇吗？ 是我的，旁边那个是Tiffany的，另一边藏青色的是Yuri、孝渊、徐玄、润娥、太妍和Sunny的！」



有没有听错？？ 不是8个人共用一艘游艇，而是8人每人一艘，全部停在一起，难道是他们一起团购了吗！在人均都是富婆的少女时代队内，一艘游艇什么的可能还真是小菜一碟。 出道15年的少女时代吸金能力非凡，且各个投资有道。 早在2015年的时候就有韩媒报导过团队靠卖唱片、商演等一年收入逾220亿（韩币，下同），平均每人分到9亿。后期还有各种广告代言、综艺节目、海报拍摄等，每个人都是赚钱小能手。 众人也没有肆意挥霍，而是拿来投资房产，据说每一位买的房都是超200平方米的豪宅。



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