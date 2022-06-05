湯唯&JISOO&李聖經大撞衫！前兩位甚至還有些撞臉XD

三大神級美女撞衫，各有各的美。

第75屆坎城影展上，帶著新作《分手的決心》決戰全球影壇的湯唯讓眾人看到了獨屬於東方美人的氣韻，一襲漸變藍色連衣裙，彷彿將藍天白雲穿在了身上，接近大自然，極富意境美。 原本是端莊大氣的連衣裙，因為搭配了一雙白色馬丁靴而顯得俏皮又個性。 雖然不少人吐槽吊帶裙配馬丁靴很不協調，但更多的人則認為這樣穿搭的湯唯配上那頭長波浪，反倒有種帥氣時尚感，誰說女人只能性感可愛，不可以帥氣呢？ ！



而BLACKPINK成員JISOO在為《滾石》雜誌拍攝時，也穿上了這條裙子，一頭黑色披肩長髮，精緻的妝容，青春飛揚、明媚陽光的感覺撲面而來。 JISOO也沒用高跟鞋來搭配，換上了黑色靴子，中和了連衣裙的柔美，多添了一分休閒時髦感，打破平衡的穿搭更顯獨特。其實湯唯和JISOO還有些撞臉，精緻的五官展現出獨特的氛圍感，營造出清冷、純真的氣質，超級適合演大女主！



早前李聖經和金永大合拍情侶寫真時也穿過同款長裙，換上了輕便的白色球鞋，長長的裙尾托在身後，打造浪漫氛圍。李聖經一頭黑長直髮，披落在胸前，和白裙藍花形成鮮明對比，更襯出清純之美。



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞