安宰賢出版照片散文集《可記憶之物的目錄》，為人生路上的疲憊旅人送上小小安慰

恭喜安宰賢作家出道！期待推出中文版呀~

安宰賢今日推出了第一本照片散文集《可記憶之物的目錄》（The Lis t of Things to Remember）。 如果說生活是一場旅行，這本書是為在旅行中對生活的意義逐漸感到遲鈍麻木和疲憊的人，送上小小的安慰。

跟隨書中8個目錄的記憶，可以看到安宰賢希望成為更加寬厚、有魅力的人的故事。 通過為了記錄瑣碎日常而留下的照片，亦能一窺安宰賢在明星之外作為普通人的平凡生活。



羅暎錫PD為他寫了推薦詞：「為在人生中暫時避開的人們，安宰賢送上的小小安慰。 」



安宰賢身兼多個身份，除了模特、演員、綜藝人之外還是一名珠寶設計師，早在2013年就建立個人珠寶品牌「AA. Gban」，還多次舉辦展覽。 安宰賢的珠寶設計多以大自然為靈感，有很多花卉、藤蔓元素，提倡「男性也可以佩戴花朵飾品」的概念。



安宰賢曾多次在採訪中透露對讀書的熱愛，這一次終於將涉獵範圍拓展到文字領域，以作家的全新身份通過文字與讀者交流，讓人十分期待。

安宰賢的第一本照片寫真集《可記憶之物的目錄》將於今日（6月2日）在韓國線上書店開售，8日起可通過線下書店購買。

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