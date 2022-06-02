安宰贤出版照片散文集《可记忆之物的目录》，为人生路上的疲惫旅人送上小小安慰

恭喜安宰贤作家出道！期待推出中文版呀~

安宰贤今日推出了第一本照片散文集《可记忆之物的目录》（The Lis t of Things to Remember）。 如果说生活是一场旅行，这本书是为在旅行中对生活的意义逐渐感到迟钝麻木和疲惫的人，送上小小的安慰。

跟随书中8个目录的记忆，可以看到安宰贤希望成为更加宽厚、有魅力的人的故事。 通过为了记录琐碎日常而留下的照片，亦能一窥安宰贤在明星之外作为普通人的平凡生活。



罗暎锡PD为他写了推荐词：「为在人生中暂时避开的人们，安宰贤送上的小小安慰。 」



安宰贤身兼多个身份，除了模特、演员、综艺人之外还是一名珠宝设计师，早在2013年就建立个人珠宝品牌「AA. Gban」，还多次举办展览。 安宰贤的珠宝设计多以大自然为灵感，有很多花卉、藤蔓元素，提倡「男性也可以佩戴花朵饰品」的概念。



安宰贤曾多次在采访中透露对读书的热爱，这一次终於将涉猎范围拓展到文字领域，以作家的全新身份通过文字与读者交流，让人十分期待。

安宰贤的第一本照片写真集《可记忆之物的目录》将於今日（6月2日）在韩国线上书店开售，8日起可通过线下书店购买。

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